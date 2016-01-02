القبـض على المطلـوب مفيد العمـران.. في القـديح

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 6/2/1437ه عن تعرض إحدى دوريات الأمن بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أدائها لمهامها الميدانية بالقرب من أحد المواقع الزراعية بمدينة سيهات، مما نتج عنه استشهاد رجلي أمن.

وكذلك البيان المعلن بتاريخ 27/1/1437ه عن تعرض إحدى دوريات المرور في حي الخويلدية بمحافظة القطيف، لإطلاق نار كثيف من داخل منطقة زراعية مما نتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة (من الجنسية الهندية)، وسيارة أحد المواطنين.

فقد تم بتوفيق الله تعالى، بتاريخ 20/3/1437ه، وفي إطار المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة، القبض على المطلوب للجهات الأمنية مفيد بن أحمد حسن العمران، في بلدة القديح، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه في تلك الجرائم، ومشاركته في اختطاف أحد المواطنين ببلدة تاروت بمحافظة القطيف تحت تهديد السلاح، والاتجاه به إلى منطقة زراعية ببلدة العوامية والاعتداء عليه بالضرب وتصويره، واطلاق النار عليه قبل الإلقاء به ببلدة القديح بتاريخ 7/3/1437ه.

وقد ضُبِط في حوزة المطلوب سلاح رشاش وحقيبة بداخلها مسدس وقناعين للوجه وقفازات لليدين ومخدر من مادة الحشيش و15 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة، ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة المتورطين في ارتكاب الأعمال الإرهابية والجرائم الجنائية للقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل، والله الهادي إلى سواء السبيل.