مخاوف من حدوث مجاعة في تعز بسبب الحصار الحوثي

عدن، الرياض - واس

ثمن محافظ محافظة المهرة اليمنية محمد كده الدور الإيجابي للمملكة على دعمها ومساندتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف وخاصة في ظل الوضع الذي يمر به اليمن. وأعرب المحافظ خلال تدشينه الليلة الماضية بمدينة الغيظة عاصمة المحافظة توزيع المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن شكره للمركز على المساعدة التي يقدمها للسكان بمحافظة المهرة والتي ستوزع على الأسر الفقيرة. وتضم دفعة المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان، 14 ألف صندوق من اللحوم، من المقرر أن يستفيد منها 120 ألف أسرة في جميع مديريات المحافظة، وفقا لما أوردته أمس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهة أخرى أعرب برنامج الأغذية العالمي عن القلق البالغ إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في مدينة تعز اليمنية حيث يعاني السكان من الجوع لفترة تمتد لأسابيع، فيما يواجه البرنامج صعوبات في الوصول إلى الأسر الضعيفة في المدينة. وناشد المدير الإقليمي للبرنامج مهند هادي بضرورة السماح بالوصول الآمن للغذاء لكل المدنيين المحتاجين في أنحاء تعز. وقال هادي إن الأوضاع الصعبة في تعز عرقلت جهود البرنامج في الوصول إلى السكان الفقراء، وخاصة في الأجزاء المحاصرة في المدينة، الذين لم تتوفر لهم المساعدات الغذائية منذ أسابيع. وقام برنامج الأغذية العالمي بتوصيل المساعدات إلى محافظة تعز، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى غالبية المحتاجين. وتواجه تعز، مع تسع محافظات يمنية أخرى، سوء التغذية الحاد على مستوى الطوارئ الذي يقل بدرجة واحدة عن المجاعة. ولا يتوفر لنحو سبعة ملايين وستمائة ألف شخص في اليمن ما يكفيهم من الغذاء، مع فقدان سبل كسب رزقهم فيما يواجهون معدلات خطيرة تهدد الحياة من سوء التغذية. سياسياً، أكدت نيوزلندا دعمها للسلطات الشرعية في اليمن، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن. وجدد السفير النيوزلندي غير المقيم لدى اليمن ماكما سيتر خلال استقبال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي له الليلة الماضية في مدينة الرياض، دعم حكومة بلاده للشرعية الدستورية في اليمن، وعمليتها السياسية، إلى جانب دعم أمنها واستقرارها ووحدتها. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحة اليمنية، إضافة إلى استعراض نتائج المفاوضات الأخيرة بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد المليشيا الانقلابية والتي عقدت مؤخرا في مدينة بيل السويسرية برعاية الأمم المتحدة. وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، أن وفد الحكومة بذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في بلاده. وأعرب المخلافي عن أمله بأن تؤدي نيوزيلندا دورا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ودعم إرادة شعبها لتحقيق الأمن والاستقرار فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، إلى جانب تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية.