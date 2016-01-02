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د. الفلاح: على مريض السكري الالتزام بتعليمات الطبيب المشرف على حالته

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د. الفلاح: على مريض السكري الالتزام بتعليمات الطبيب المشرف على حالته د. الفلاح: على مريض السكري الالتزام بتعليمات الطبيب المشرف على حالته
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د. هيثم الفلاح

الرياض - خالد العوفي

    أكد المشرف التنفيذي على مدينة الملك سعود الطبية د. هيثم الفلاح أن المدينة تقدم الرعاية الصحية والاهتمام اللازم لمرضى السكري وتعمل على توعيتهم بضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المشرف على الحالة المرضية، وما قد يترتب على المريض من مضاعفات خطيرة في حالة عدم الالتزام بتوجيهات الأطباء. وأشار د. الفلاح أن المدينة حرصت على تفعيل اليوم العالمي للسكري نظراً لما يمثلة من أهمية بالغة، وكما تسعى المدينة للحد من انتشار هذا المرض، وذلك من خلال الوقاية والتوعية الصحية. واوضحت المشرفة على فعالية اليوم العالمي للسكري موضي العتيبي، ان هدف الفعالية تقديم جرعة من التوعية والتثقيف الصحي حول التعامل مع مرضى السكري والتعريف بعوامل خطورة الاصابة به وطرق الوقاية منه خلال اتباع الانماط الصحية لكافة المرضى والمراجعين.

من جانب آخر، بين استشاري أمراض الغدد والاستقلاب ورئيس وحدة أمراض الغدد والسكري بالمدينة د. وليد هاشم، بأن عدد المراجعين لعيادة السكري أكثر من 400 مراجع بشكل أسبوعي، وتخدم جميع مرضى السكري بكل أنواعه سواء أمراض السكر الثانوية أو الوراثي، أو الناتج عن تناول بعض الأدوية مثل الكرتيزون وغيرها من الاسباب، مختتماً بأن العيادة تقوم بصرف جهاز قياس سكري لكل مريض، وبلغ عدد الإجهزه المصروفة خلال الستة أشهر الماضية اكثر من ألفي جهاز.

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