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اعتماد 16.7 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات عسير

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اعتماد 16.7 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات عسير اعتماد 16.7 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات عسير

    اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، صرف 16،714،145 ريالاً تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي أحمد صهفان أنه تم صرف 11،952،502 ريالاً للطالبات عن أشهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة لعام 1436ه، وشهر محرم لعام 1437ه وتشمل مكافآت ورسوم دراسية لأبناء المعلمين الموفدين للتدريس بالخارج، فيما تم صرف 4،671،642 ريالاً للطلاب وتمثل مكافآت وإعانات شهري شوال وذي القعدة لعام 1436ه.

ولفت صهفان إلى أن الشؤون المالية أودعت المبالغ في حسابات المستفيدين بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة، مهيباً بالطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ، مضيفاً: أن إدارته تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم.

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