المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان يستشرف فتحاً علمياً في العلاج بـ «الخلايا الجذعية»

يبحث المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان الذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود والجمعية السعودية لطب الأسنان، ابتكارات وتطبيقات غير مسبوقة لتطوير التخصص، وسيتم خلال المؤتمر إعلان طرق جديدة للعلاج باستخدام الخلايا الجذعية المستمدة من الأسنان.

وقال د. عبدالعزيز بن سعود الجبر الرشيد عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيس اللجنة الإعلامية ان المؤتمر استقطب عدداً من الخبراء الاختصاصيين في المجال، الذين يقدمون تجاربهم وابتكاراتهم في تطوير التخصص ويشارك في المؤتمر متحدثون من بريطانيا وكندا وأميركا واليابان وهولندا وايطاليا، إلى جانب متحدثين من الداخل، وقد تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر 221 بحثا وتم اختيار البحوث المتميزة التي تعكس شعار المؤتمر "طب الأسنان التجديدي" لتعرض في جلسات المؤتمر التي ستعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 25-27 ربيع الأول 1437ه الموافق 5 – 7 يناير 2016م

واوضح "الرشيد" ان من أوراق المؤتمر محاضرة علمية عن "علاج لب الأسنان التحفظي التجميلي" يقدمها البروفسور توتا شيميزو من جامعة UCLA في كاليفورنيا، الذي يتناول تقليل الأخطاء الطبية عند علاج لب الأسنان.

وتابع: "ويقدم د. بول ت. شارب، من جامعة كنج كولج لندن في المملكة المتحدة، تطبيقات عن استخدام الخلايا الجذعية في إعادة بناء الأسنان وإصلاحها، وتقوم فكرته على أنه "عندما يتضرر السن إلى درجة عميقة تستدعي كشف جزء من لب السن تقوم الخلايا الجذعية الموجودة في عصب السن بالتحرك ناحية الجزء المتضرر وتتحول إلى خلايا متخصصة ببناء طبقة العاج لحماية السن من الالتهاب. عند الدراسة المخبرية لهذه الخلايا لدى الفئران وجد أنها تقوم بتحويل جزء من لب السن إلى طبقة صلبة من العاج. يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في إنشاء زرعات سنية مبنية على هذه الخلايا".

وفي ذات السياق يشرح البروفسور جورج ت. هوانق، رئيس وحدة الخلايا الجذعية في جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الأميركية، خواص الخلايا الجذعية المستخرجة من الأسنان والأنسجة المحيطة بها. وتشتمل محاضرته على أنه "يوجد على الأقل خمسة أنواع من الخلايا الجذعية التي يمكن استخراجها من الأسنان: خلايا جذعية مستخرجة من داخل عصب السن، خلايا مستخرجة من الأسنان اللبنية بعد سقوطها، خلايا مستخرجة من الأنسجة المحيطة بالأسنان وخلايا من الأنسجة المحيطة بذروة الجذر وأخيرا خلايا مأخوذة من تجويف السن قبل بزوغه. بعض هذه الخلايا المستخرجة أثبتت إمكانيتها في المختبر التحول الى أنواع متعددة من الخلايا مثل الخلايا العصبية وهذا يفتح المجال لآفاق جديدة في تطبيقات طبية متعددة".

وتعقد ضمن فعاليات المؤتمر 15 ورشة علمية، كما يصاحب المؤتمر معرض طبي، ويتم تقديم اربع جوائز، هي: جائزة د. صالح السليماني لأطباء الأسنان حديثي التخرج، وجائزة البحث العلمي لخريجي الدراسات العليا، وجائزة أفضل ملصق علمي وجائزة جامعة الملك سعود، كلية طب الأسنان، للأبحاث المنشورة.