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الأردن يسلّم المملكة مواطناً مطلوباً في قضايا أمنية

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    سلمت الجهات الأمنية الأردنية المملكة مطلوباً سعودياً في قضايا أمنية، وذلك بعد أن سلم نفسه تطوعياً للجهات الأمنية الأردنية بعد معرفة بأنه ملاحق دولياً.

وأكد المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام في دولة الأردن في بيان صحافي زود ال»الرياض» بنسخة من البيان: بأن العاصمة الأردنية عمّان سلمت خلال أسبوعين ثلاثة مطلوبين دولياً، كان قد صدرت بحقهم نشرات دولية حمراء وإذاعات بحث كل إلى مصدر طلبه في المملكة العربية وجمهورية العربية والجمهورية اللبنانية، وأضافت بأن المطلوب السعودي سلم نفسه بعد أن حضر تلقاء نفسه للإدارة بعد علمه بصدور ملاحقة دولية بحقه، وأشار المركز بأن بعثة أمنية من انتربول الرياض حضرت لاستلامه.

وبين المركز بأن إدارة الشرطة العربية والدولية أودعت إلى القضاء مواطناً أردنياً قام في تسليم نفسه إلى الإدارة بعد أن علم بصدور نشرة دولية حمراء بحقة صادرة من السلطات السعودية عن جرم الاحتيال.

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