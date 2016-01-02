6 حالات نقلت لمستشفى راشد وآخرها تخرج اليوم

تعامل الفريق الطبي المشترك بين هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المكلف بتغطية احتفالات برج خليفة ليلة رأس السنة، مع بعض الإصابات بين خفيفة ومتوسطة، بعد اندلاع حريق فندق «العنوان داون تاون»، حولت 7 منها إلى المستشفى، بينها سيدة حامل، تم تحويلها إلى مستشفى لطيفة، حيث تم الاطمئنان على حالتها، وخرجت من المستشفى، ونقلت 6 حالات إلى مستشفى راشد، وآخرها تخرج اليوم، وهو رجل هندي أصيب باحتشاء في عضلة القلب نتيجة الخوف، حسب ما صرح به خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكد أن المؤسسة أعدت خطة متكاملة لتغطية احتفالات رأس السنة، خاصة في محيط برج خليفة، ودبي مول، ومنطقة الاحتفال الرئيس، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 23 موقعاً لتقديم خدمات الإسعاف، في إعمار بوليفار، و6 في دبي مول وحول برج خليفة، و30 سيارة إسعاف و80 مسعفاً، إلى جانب حافلتي إسعاف لعلاج المرضى.

وأشار إلى أنه خلال اندلاع الحريق تم إخراج جميع نزلاء الفندق بسرعة كبيرة وبشكل آمن، حيث شارك في علاج المصابين 20 طبيباً وطبية و35 مسعفاً و20 ممرضاً وممرضة من هيئة الصحة في دبي، وهذا بدوره أسهم في تقديم العلاج بسرعة، والتعامل ميدانياً مع جميع الحالات، ونقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المستشفيات على الفور.

وأعلن الدكتور فكتور بطرس رئيس قسم الحوادث في مستشفى راشد، المسؤول الطبي لتغطية الفعاليات ممثل هيئة الصحة في لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، لـ«البيان» أنه تم التعامل مع جميع الإصابات، مشيراً إلى أن هناك خطة لتغطية الحدث والتعامل مع أي طارئ، وبمجرد حدوث الحريق تم إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من الفندق، وتم توزيع المرضى عليه، وعلى باصين للإسعاف لعلاج المصابين، حيث تواجد 20 طبيباً و20 ممرضاً من الهيئة.

مهارة فائقة

وثمن ابن دراي دور الشرطة والدفاع المدني في سرعة التعامل مع الحريق، وسط الحضور الجماهيري الكبير، منوهاً بأنه تم إخراج جميع نزلاء الفندق المتضرر بسرعة كبيرة وبشكل آمن، كما تمت السيطرة على الحريق ب من قبل الدفاع المدني، وكان دور مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مكملاً لدور الشرطة والدفاع المدني في التعامل مع الإصابات، عن طريق حافلة إسعاف وسيارات إسعاف منتشرة في الموقع. وأضاف أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قامت بتفعيل خطة الطوارئ، التي وضعت للتنفيذ في المناسبات والفعاليات الهامة، التي تستضيفها الإمارة.