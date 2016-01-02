سيف بن زايد: حققنا المؤشرات العالمية لسرعة الاستجابة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن نجاح عملية الإنقاذ والحفاظ على أرواح الناس هدف استراتيجي لوزارة الداخلية التي تعمل وفق مؤشرات عالمية في سرعة الاستجابة وتحققت تلك المؤشرات في حادث حريق فندق العنوان.

جاء ذلك خلال إشراف سموه على حيثيات عمليات إطفاء حادث حريق فندق العنوان داون تاون «ذا أدرس» من خلال مركز إدارة القيادة والسيطرة في شرطة دبي وغرفة العمليات المركزية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأشاد سموه بالتعامل البطولي لعناصر الدفاع المدني والإسعاف وشرطة دبي ما حقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

ورافق سموه اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية واللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات واللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات. ووقف سموه على عمليات الإطفاء والإسعاف وسرعة الاستجابة وإدارة موقع الحادث التي تكللت بالنجاح في إخلاء الفندق من النزلاء والزائرين في سرعة قياسية وتأمين المنطقة المحيطة ببرج خليفة والحيلولة دون وقوع أية وفيات بشرية.