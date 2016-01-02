أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد: حققنا المؤشرات العالمية لسرعة الاستجابة

Google+ Print
سيف بن زايد: حققنا المؤشرات العالمية لسرعة الاستجابة سيف بن زايد: حققنا المؤشرات العالمية لسرعة الاستجابة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن نجاح عملية الإنقاذ والحفاظ على أرواح الناس هدف استراتيجي لوزارة الداخلية التي تعمل وفق مؤشرات عالمية في سرعة الاستجابة وتحققت تلك المؤشرات في حادث حريق فندق العنوان.

جاء ذلك خلال إشراف سموه على حيثيات عمليات إطفاء حادث حريق فندق العنوان داون تاون «ذا أدرس» من خلال مركز إدارة القيادة والسيطرة في شرطة دبي وغرفة العمليات المركزية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأشاد سموه بالتعامل البطولي لعناصر الدفاع المدني والإسعاف وشرطة دبي ما حقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

ورافق سموه اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية واللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات واللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات. ووقف سموه على عمليات الإطفاء والإسعاف وسرعة الاستجابة وإدارة موقع الحادث التي تكللت بالنجاح في إخلاء الفندق من النزلاء والزائرين في سرعة قياسية وتأمين المنطقة المحيطة ببرج خليفة والحيلولة دون وقوع أية وفيات بشرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية