ملحمة بطولية لرجال الدفاع المدنـي والشرطة تنهي الحريق في زمن قياسي

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أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن عمليات التبريد في فندق «العنوان» داون تاون، لا تزال تجري حتى مساء أمس (ساعة إصدار هذا البيان)، في حين تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، الذي شب في واجهة الفندق قرابة الساعة التاسعة مساء أمس الأول (الخميس) بتوقيت دبي، منوهة بأن المعلومات الأولية المتوافرة، تشير إلى أن الحريق بدأ من الطابق العشرين، وأن كافة التفاصيل حول أسباب الحادث سيتم نشرها في حينه فور توافرها مع اكتمال التحقيقات الأولية.

ولعبت لجنة الأزمات والكوارث بقيادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة، دورا محوريا في تنسيق جهود احتواء هذه الأزمة الطارئة، وتحجيم الأضرار الناجمة عنها في أضيق نطاق ممكن، وضمان أمن وسلامة الجمهور اللذين يأتيان دائما في مقدمة الأولويات، وهو ما تحقق والحمد لله.

لا وفيات

وكان اللواء المزينة قد صرّح في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، بأن الحادث أسفر عن 14 إصابة بسيطة، وإصابة واحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص واحد بأزمة قلبية، ونفى ما تردد حول حدوث حالة وفاة بين المصابين، موضحا أنهم جميعا تلقوا الإسعافات اللازمة على الفور في موقع الحادث، وتم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة، وتم صرفهم جميعا بعد التأكد من سلامتهم، عدا حالتين إحداهما لامرأة حامل والأخرى لرجل مسن، وهما بخير، ولكن فضل المستشفى الإبقاء عليهما تحت الملاحظة لفترة وجيزة إضافية، إمعاناً في الحرص على سلامتهما.

وقال المزينة إن تعاون كافة الجهات الممثلة في لجنة الأزمات والكوارث، والأداء المشرّف لرجال الدفاع المدني في التعامل مع الحريق، أسهما في سرعة السيطرة عليه، حيث تم الدفع بأربعة فرق كاملة تضم عددا كبيرا من سيارات الإطفاء، عملت على منع انتشار الحريق وإخماد ألسنة اللهب التي امتدت بطول واجهة الفندق، ونوّه بالتحرك السريع لفرق الإسعاف، حيث هُرعت إلى محيط الحريق سيارات الإسعاف كاملة التجهيز، وقامت بتوفير الإسعافات الأولية للإصابات البسيطة جراء حالات التدافع في المكان، الذي احتشد فيه الآلاف لمتابعة احتفالات العام الجديد في دبي، والتي تعد من الأهم بين احتفالات مدن العالم الكبرى.

تنسيق كامل

إلى ذلك، بادرت حكومة دبي، في استجابة سريعة للموقف وبالتنسيق من خلال كافة الأجهزة المعنية، بتوفير البدائل الفورية لإقامة ضيوف دبي من نزلاء فندق «العنوان»، حيث أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن توفير غرف فندقية بديلة لنزلاء الفندق، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحتهم.

وفور ورود أنباء الحريق، قام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بقيادة منى غانم المري المديرة العامة للمكتب، بالتنسيق مع شرطة دبي والدفاع المدني في دبي وكافة الأجهزة المعنية، بجمع المعلومات المتوافرة وإطلاع الإعلام والجمهور عليها بصورة لحظية.