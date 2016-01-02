محمود طاهر: لو سيتأثر استقرار الأهلي سلبا بوجودنا سنرحل.. لكننا لن نترك حقنا

محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أخيرا يتحدث لأول مرة بعد أزمة قرار محكمة بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وطاهر في حديثه مع قناة الحياة تكلم في 3 نقاط رئيسية. أولها قرار المحكمة بإبطال نتيجة الانتخابات التي أتت به رئيسا للأهلي. وثانيا عن النقاط التي يتعرض له مجلسه للنقد. وثالثا عن محمود الخطيب.

النقطة الأولى الخاصة بالانتخابات، أكد خلال حديثه فيها محمود طاهر على شقين رئيسيين.

سنحافظ على الحقوق

وصرح طاهر "أولا سنحافظ على حقوق مجلس إدارة الأهلي.. ونحن على ثقة مطلقة بأن القضاء سيعيد الأمر إلى نصابه".

وتابع "أحزن حين أسمع كلمة حل مجلس إدارة الأهلي. القرار ليس حلا، بل هو إبطال نتائج الانتخابات لأخطاء إدارية لا ذنب لنا فيها".

وأردف "لهذا سنحارب من أجل حقوقنا ولن نترك مواقعنا. الانتخابات كانت الأكثر شفافية ونزاهة في تاريخ الأندية كلها".

وأكمل حديثه قائلا"الحكم لم يتطرق لأي خطئ حدث. فقط تحدث عن خطأ إداري ونحن لن نتحمل أخطاء الأخرين.".

ثم استدرك "لكننا لن نستقوى بالخارج. لن نعرض الأهلي لأزمة عدم استقرار أبدا".

الاستقرار

وكرر طاهر "نخاف على الأهلي من سيناريوهات سيئة جدا. أن نرحل بسبب القرار ثم يأتي مجلس معين ثم يحكم الفيفا بعودتنا ثم تأتي انتخابات جديدة. لا نريد كل هذا".

وأردف "لهذا الاستقواء بالفيفا أو المحكمة الرياضية خيار مرفوض. لن نلجأ إلا للمحاكم المصرية ونثق في القضاء".

وأكمل "كل ما يهمنا هو استقرار الأهلي".

ثم سدد كلماته بشكل واضح "لو كان استقرار الأهلي في رحيلنا سنرحل غدا".

مجلس ناجح

ويؤمن طاهر بأن مجلس إدارته كان ناجحا خلال المدة التي قضاها بعد مجلس إدارة يقوده حسن حمدي.

وصرح طاهر "مجلسنا ناجح. نحن النادي الوحيد في مصر غير المديون بأي أموال. النادي الذي دفع ضرائبه كاملة والنادي الذي بات منظومة رابحة".

إذن ماذا لو قرر وزير الدولة للشباب والرياضة الإبقاء على مجلس طاهر لكن بالتعيين؟

هذا قد يحدث إن أصدرت المحكمة رفضا للاستئناف الذي تقدم به الأهلي. وقرر وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز الحفاظ على اختيارات الجمعية العمومية دون حل للمجلس.

وعقب طاهر "وقتها سنجتمع كمجلس إدارة وسيكون قرارنا بالإجماع وليس الأغلبية. إجماع".

وأتم "يجب أن نتأكد من شيء مهم، أي تحرك لنا أهم ما فيه هو ألا يتأثر استقرار الأهلي".

واقرأ أيضا..

تعرف على المخالفة المتسببة في بطلان الانتخابات

تقرير في الجول - بعد الحل.. هل حان دور الأهلي للمرور بتجربة الزمالك المريرة؟

تقرير في الجول – بعد حل المجلس.. ماذا يحمل القادم للأهلي؟

حل مجلس الأهلي - ربيع ياسين لـ في الجول: عشنا معهم أزمات لم نعرفها من قبل