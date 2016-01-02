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رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

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رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

وجه محمود طاهر رئيس الأهلي رسالة إلى محمود الخطيب مفادها أن الأخير رمز من رموز القلعة الحمراء.

طاهر تحدث بعدما صدر حكم بإبطال نتائج الانتخابات التي أتت به رئيسا للنادي الأهلي.

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بعد قرار المحكمة صدرت أراء بأن محمود الخطيب هو أفضل من يقود الأهلي في المرحلة المقبلة بعد رحيل طاهر.

إثر ذلك هاجم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب كنائب سابق للنادي، واتهمه عماد وحيد بأنه ترك القلعة الحمراء مفلسة بسبب سياسات مجلسه الخاطئة.

هذا أثار لغط حتى تحدث طاهر عن الأمر عبر قناة الحياة.

وقال طاهر: "محمود الخطيب أولا كلاعب أسعدني طويلا".

وتابع "ثانيا الخطيب هو زميل سابق لي في مجلس إدارة النادي الأهلي حين كنا أنا وهو أعضاء تحت راية صالح سليم".

وأردف "ثالثا هو رمز من رموز النادي الأهلي وعلى المستوى الشخصي له مني كل تقدير واحترام".

ثم سأل "ما أريد فقط قوله. لماذا الإقحام بالمجلس السابق ورموزه؟ أرجو أن نتوقف عن هذا الأمر تماما".

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