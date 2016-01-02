طاهر يرد على الاتهامات بالفشل: أزمات فريق الكرة والأولتراس ووائل جمعة وعرابي

فند محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الاتهامات التي تكال إلى مجلسه والذي صدر قرار محكمة بشأنه يقضي بحله بعد إبطال نتائج الانتخابات التي أتت به لمقعد قيادة القلعة الحمراء.

وتحدث طاهر إلى قناة الحياة في الساعات الأولى من يوم السبت عن الانتقادات التي يرى أنها "ممنهجة لمجلس إدارة الأهلي وراغبة في تعطيل مسيرته".

وقال طاهر: "مجلس الأهلي نجح على المستوى الاقتصادي في فترة زمنية وجيزة جدا وحول النادي إلى مؤسسة ربحية هادفة".

وتابع "ودعونا نتحدث بصراحة. الكل يتحدث فقط عن أزمات في قطاع الكرة. حسنا نحن بعد سنة واحدة انظروا ما لدينا".

وعدد "أولا جهاز فني أجنبي على أعلى مستوى. صفقات بملايين لم يسأل أحد كيف تم توفيرها. قطاع قوية برئاسة شخصية محترمة مثل عبد العزيز عبد الشافي مع مدير كرة بقدرات سيد عبد الحفيظ".

الجماهير

وتطرق طاهر إلى الحديث عن رابطة أولتراس أهلاوي، ملمحا إلى أنه يرد على من يربط بين مجلس إدارته وما تفعله الرابطة في طريقة تعبيرها عن رأيها.

وعقب طاهر "لو لم أسمح لهم بدخول النادي لكانت هناك عواقب لهذا. كانت ستحدث مشاكل عديدة جدا".

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وتابع "يا سيدي كانت على الأقل ستحدث مشكلة زحام وتعطل حركة مرورية في الأحياء المجاورة للنادي".

وائل جمعة

وأردف "كذلك هناك من تحدث عن عدم استقرار في قطاع الكرة بسبب رحيل وائل جمعة".

وأكمل "جمعة بداية كانت علاقتي به قديمة منذ كنت في اتحاد الكرة وكان هو لاعبا رجلا يضع روحه وقلبه في الملعب. ظل وائل كذلك بالمناسبة كمدير للكرة".

وأفاد "فقط ارتكب خطأ في حواره مع المصري اليوم. وائل بعدما تم نشر الحوار تحدث معي هاتفيا ووضع استقالته أمامي مقرا بأنه أخطأ".

واستفاض "لم يكن أمامي سوى قبولها للمحافظة على قيم النادي الأهلي".

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واستكمل "أما عن هيثم عرابي فهو حتى اليوم لم يرسل استقالة مكتوبة. علمت عن استقالته من الفضائيات وكان طبيعيا أن نقبلها مادمنا حتى الآن لا نعرف سببها".

وأتم "اليوم أستطيع القول إن فريق الكرة في الأهلي بات على طريق الاستقرار وهذا ما كان مستهدفا وتم تحقيقه في عام واحد".

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