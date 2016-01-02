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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2016/1/3

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2016/1/3 حظك اليوم برج العذراء الأحد 2016/1/3

لبرج العذراء :
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:


>أنت فى المعتاد شخص منفتح على من حولك، وهو ما جعلك تصل إلى ما أنت فيه الآن على مستوى العمل، ولكن انعدام الثقة بالنفس قد يكون له تأثير سئ فيما بعد فانتبه إلى هذا الأمر.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:


>الأوضاع العاطفية على ما يرام، حاول أن تعطى الحبيب حقه كاملاً ولا تجعله يفقد الثقة فى نفسه أو فى علاقتك به، كن على قدر المسئولية ولا تعتمد عليه بنسبة 100%.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:


>كما حذرك الأطباء من قبل، وضعك الصحى ليس جيد، ولكن هى المرة الأولى التى تتعرض فيها بأزمة صحية بهذا الشكل، بسبب عدم شعورك بالمسئولية، واهتمامك بكل الأمور الخاصة بك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>هذا العام يشكل لك نقلة هامة فى حياتك على كثير من المستويات، تحديداً على مستوى العمل، فمن المؤكد أنك ستجنى ثمار عملك فى الفترة الماضية، وجهك المتواصل.

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مصر 365

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