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برج العقرب حظك اليوم الأحد 2016/1/3

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 2016/1/3 برج العقرب حظك اليوم الأحد 2016/1/3

برج الثور على الصعيد المهنى:


>أوضاعك على مستوى العمل فى مرحلة جيدة، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الكثير من النجاحات فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أنك لديك الكثير من المواهب والقُدرات على تحقيق ما تريد من أحلام وأمنيات.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فلا تفسدها بأخطائك المُتكررة، حاول أن تكون هادئ قدر الإمكان ولا تحمله الكثير من المتطلبات فى الفترة القادمة، حتى لا يشعر بأى ضغوط فيما بعد.

على الصعيد الصحى:


>مشكلات كثيرة تواجهك على المستوى الصحى فى الفترة المُقبلة، فحاول أن تكون هادئ ولا تحمل نفسك ما لا طاقة لك، فصحتك هى الباقية لك، ودونها لن تستطع تحقيق أى إنجاز على أى مستوى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يتوقع لك علماء الأبراج عام جيد، فكون متفائل ولا تضيع الفرص من بين يديك، كما ينصحك الخبراء بعدم المغامرة، لأن هذا سيعرض مستقبلك بأكمله للخطر.

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مصر 365

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