برج العقرب حظك اليوم الأحد 2016/1/3

برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>أوضاعك على مستوى العمل فى مرحلة جيدة، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الكثير من النجاحات فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أنك لديك الكثير من المواهب والقُدرات على تحقيق ما تريد من أحلام وأمنيات.>علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فلا تفسدها بأخطائك المُتكررة، حاول أن تكون هادئ قدر الإمكان ولا تحمله الكثير من المتطلبات فى الفترة القادمة، حتى لا يشعر بأى ضغوط فيما بعد.>مشكلات كثيرة تواجهك على المستوى الصحى فى الفترة المُقبلة، فحاول أن تكون هادئ ولا تحمل نفسك ما لا طاقة لك، فصحتك هى الباقية لك، ودونها لن تستطع تحقيق أى إنجاز على أى مستوى.>يتوقع لك علماء الأبراج عام جيد، فكون متفائل ولا تضيع الفرص من بين يديك، كما ينصحك الخبراء بعدم المغامرة، لأن هذا سيعرض مستقبلك بأكمله للخطر.