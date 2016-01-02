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حظك اليوم برج القوس الأحد 2016/1/3

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حظك اليوم برج القوس الأحد 2016/1/3 حظك اليوم برج القوس الأحد 2016/1/3

لبرج القوس:


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حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:


>لا تنظر إلى المشاكل التى قد تتعرض لها فى محيط العمل كن مثابر حتى تصل إلى أحلامك ولا تنظر إلى الدسائس فهى لن تنتهى أبدا وستظل قائمة، كن على يقين أن الله معك.

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:


>حياتك العاطفية خاوية وباردة وأنت لا تسعى إلى تحقيق خطوة إلى الأمام فيها مما يجعلك تشعر بالإحباط المتواصل، حاول أن تجدد وتدخل إلى حياتك أشخاص هم أهل للثقة

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:


>ستتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة، حاول أن تكون واعى للتصدى لها حتى لا تكبر المشكلة الصحية وتحتاج إلى تدخل طبيب

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :


>تتوقع لك الأبراج هذا العام بداية جديدة فى جميع المجالات فكن على موعد مع النجاح، لا تتراجع وكن مثابر حتى تصل إلى احلامك التى على وشك أن تتحقق

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مصر 365

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