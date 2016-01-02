حظك اليوم برج القوس الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج القوس:

حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>لا تنظر إلى المشاكل التى قد تتعرض لها فى محيط العمل كن مثابر حتى تصل إلى أحلامك ولا تنظر إلى الدسائس فهى لن تنتهى أبدا وستظل قائمة، كن على يقين أن الله معك.>حياتك العاطفية خاوية وباردة وأنت لا تسعى إلى تحقيق خطوة إلى الأمام فيها مما يجعلك تشعر بالإحباط المتواصل، حاول أن تجدد وتدخل إلى حياتك أشخاص هم أهل للثقة>ستتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة، حاول أن تكون واعى للتصدى لها حتى لا تكبر المشكلة الصحية وتحتاج إلى تدخل طبيب>تتوقع لك الأبراج هذا العام بداية جديدة فى جميع المجالات فكن على موعد مع النجاح، لا تتراجع وكن مثابر حتى تصل إلى احلامك التى على وشك أن تتحقق