"الجروان" يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى ورئيس الوزراء عبد الله الثنى

استقبل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى وعدد من النواب بمطار الأبرق، رئيس البرلمان العربى الدكتور أحمد الجروان، حيث عقد اجتماع بمدينة سوسة ضم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى وعدد من النواب من بينهم الدكتور عبد السلام نصية ممثل ليبيا بالبرلمان العربى ورئيس الوزراء عبد الله الثنى.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى، أن اللقاء ناقش الأوضاع التى تمر بها ليبيا من اتفاق سياسى وما استجد على الساحة الليبية، ودور الدول العربية فى المساهمة للخروج من الأزمات المتعددة ومساعدة البلاد فى تسليح القوات المسلحة الليبية ودعمها.

وأكد الدكتور أحمد الجروان، أن الدول العربية من خلال البرلمان العربىة ستساند وتدعم ليبيا من أجل استقرارها وأمنها وأمانها وتقرير مصيرها على المستوى العربى وفى كافة المحافل الدولية.