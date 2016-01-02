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حظك اليوم برج الحمل الأحد 2016/1/3

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 2016/1/3 حظك اليوم برج الحمل الأحد 2016/1/3

لبرج الحمل :
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهنى:


>سيكون العام الجديد فرصة لتحقيق الأحلام المؤجلة والتى تعبت كثيرا من اجلها لا تتخاذل فالطريق مازال طويل وملىء بالصعاب ولكن مع الإصرار والعزيمة ستزول حتما.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:


>فى الفترة السابقة أهملت الحبيب حاول أن تعوضه على هذه الفترة بالأهتمام حتى لا يتحول الامر إلى مشكلة لا يمكن تخطيها فى المستقبل .


>حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:


>على المستوى الصحى أنت انسان مهمل للغاية على الرغم من أنك تعتنى بكل امور الأخرى حاول ان توجه ذلك الاهتمام إلى حياتك الصحية فهى أولى بذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :


>ستتعرض لبعض المضايقات فى الفترة القادمة لا تجعل ذلك يحبطك، لأن الأمور بعد ذلك ستكون على ما يرام وستسير الحياة إلى الامام.

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مصر 365

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