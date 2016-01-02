حظك اليوم برج الحمل الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:



>حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>سيكون العام الجديد فرصة لتحقيق الأحلام المؤجلة والتى تعبت كثيرا من اجلها لا تتخاذل فالطريق مازال طويل وملىء بالصعاب ولكن مع الإصرار والعزيمة ستزول حتما.>فى الفترة السابقة أهملت الحبيب حاول أن تعوضه على هذه الفترة بالأهتمام حتى لا يتحول الامر إلى مشكلة لا يمكن تخطيها فى المستقبل .>على المستوى الصحى أنت انسان مهمل للغاية على الرغم من أنك تعتنى بكل امور الأخرى حاول ان توجه ذلك الاهتمام إلى حياتك الصحية فهى أولى بذلك.>ستتعرض لبعض المضايقات فى الفترة القادمة لا تجعل ذلك يحبطك، لأن الأمور بعد ذلك ستكون على ما يرام وستسير الحياة إلى الامام.