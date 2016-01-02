أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الأحد 2016/1/3

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الأحد 2016/1/3 برج الجدى حظك اليوم الأحد 2016/1/3

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح اليوم هو أن تتأكد من تلبيتك لتوقعات الآخرين. وفى الوقت نفسه لا تنتظر الفرصة المناسبة المثالية للعمل حتى تأتى إليك ولكن تقدم أنت نحوها وحاول أن تتحلى بروح المبادرة.

على الصعيد العاطفى:


>ظروفك العاطفية فى العلاقة الحالية تزداد تعقيدًا، وقد تحاول أن تناقش الوضع اليوم مع شريك حياتك، ولكن لا تفعل ذلك إذا كانت العواطف تبدو ساخنة فى الوقت الحالي، لأن هذا سيتسبب فى زعزعة الأمور وحاول أن تستمع بقدر ما تتكلم واجعل قلبك مفتوحًا إذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>تشعر بأنك لائق وفى حالة جيدة سواء نفسيًا أو جسديًا، خاصة أن التوترات النفسية منخفضة اليوم وستستمتع براحة البال وصحبة أصدقائك وعائلتك على أكمل وجه، فحاول أن تستغل ذلك إلى أقصى درجة وتحاول إسعاد الناس قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>فى يوم مثل هذا ستكون مضطرًا للقتال من أجل بعض الاهتمام، عليك أن تمشى حتى تصل إلى الأشخاص الذين ترغب فى التحدث إليهم وتجعلهم يسمعونك اليوم. حاول ألا تكون أكثر عدوانية اليوم فهذا لن يفيد أبدًا اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى