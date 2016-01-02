برج الجدى حظك اليوم الأحد 2016/1/3

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح اليوم هو أن تتأكد من تلبيتك لتوقعات الآخرين. وفى الوقت نفسه لا تنتظر الفرصة المناسبة المثالية للعمل حتى تأتى إليك ولكن تقدم أنت نحوها وحاول أن تتحلى بروح المبادرة. على الصعيد العاطفى:

>ظروفك العاطفية فى العلاقة الحالية تزداد تعقيدًا، وقد تحاول أن تناقش الوضع اليوم مع شريك حياتك، ولكن لا تفعل ذلك إذا كانت العواطف تبدو ساخنة فى الوقت الحالي، لأن هذا سيتسبب فى زعزعة الأمور وحاول أن تستمع بقدر ما تتكلم واجعل قلبك مفتوحًا إذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>تشعر بأنك لائق وفى حالة جيدة سواء نفسيًا أو جسديًا، خاصة أن التوترات النفسية منخفضة اليوم وستستمتع براحة البال وصحبة أصدقائك وعائلتك على أكمل وجه، فحاول أن تستغل ذلك إلى أقصى درجة وتحاول إسعاد الناس قدر الإمكان. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>فى يوم مثل هذا ستكون مضطرًا للقتال من أجل بعض الاهتمام، عليك أن تمشى حتى تصل إلى الأشخاص الذين ترغب فى التحدث إليهم وتجعلهم يسمعونك اليوم. حاول ألا تكون أكثر عدوانية اليوم فهذا لن يفيد أبدًا اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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