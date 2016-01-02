حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:



>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:



>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :



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>أنت تمر بحالة من الملل تجعلك تتخبط فى كل أمورك راجع حساباتك فى أقرب وقت حتى تستعيد توازنك ولا تستمر فى نزيف الخسائر الذى لا يتوقف وستكون الأيام القادمة أفضل.>لا تتعجل الدخول فى علاقة عاطفية جديدة فما زال جرح الحب القديم يؤثر عليك، فقط حاول أن تستفيد من الماضى حتى لا تكرر الأخطاء من جديد وتقع فى نفس الورطة.>هناك حالة من الاستقرار الصحى بعد الوعكة التى مررت بها مؤخرا حاول أن تنفذ تعليمات الطبيب لتجاوز الأزمات الصحية بسلام وشفاء عاجل.>هذا العام ستتحقق لك العديد من الأمنيات فقط عليك ان تضع الوقت فى اعتبارك حتى تلحق بالقطار الذى فاتك وتجنى ثمار تعبك فى كثير من المجالات

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