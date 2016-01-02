برج الحوت حظك اليوم الأحد 2016/1/3

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لا تدع الآخرين يضغطون عليك لقبول شىء يتعلق بحياتك المهنية إن لم تكن على استعداد للالتزام به. شخص ما فى مكان عملك قد يستخدم تكتيكات تخويف لإقناعك بشيء يعتقد أنه من حقه، لا ترضخ له وكن واثقًا بنفسك فقط.>حان الوقت لتأخذ حياتك العاطفية على محمل الجد، وتأخذ خطوة نحو التواصل بجرأة مع الشخص الذى تحبه، سواء من خلال كتابة رسالة حب أو الغناء لحبيبتك أو مناقشة المستقبل معه بشكل مباشر.>احرص على أن تفعل ذلك بقلب مفتوح وروح جريئة وستواجه عاصفة من الفرح وستبدأ فصلاً جديدًا فى حياتك.>كن على أهبة الاستعداد اليوم لزيادة مستويات التوتر دون أن يتفاقم ضغط الدم بشكل مفرط. احتفظ بهدوئك ولا تأخذ الأمور بشكل شخصى كى لا تواجه مشاكل فى نسبة السكر والضغط، وحاول أن تمارس قليل من الرياضة، وتجنب الدخول فى مناقشات ساخنة.>تسيطر اليوم بشكل كامل على الجانب العملى الخاص بك، خاصة أنك تحقق تقدمًا حقيقيًا نحو عدد من أهدافك وهذا يمنحك المزيد من الحماس والثقة بالنفس.>حافظ على إيقاعك السريع وحماسك فاليوم مليء بالزخم.