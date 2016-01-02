حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج الثور :

حظك لبرج الثور على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

>يجب أن تتخلص من خيالاتك التى ربما تفقدك تركيزك واهتمامك بالواقع، فحاول على قدر الإمكان أن تكون موضوعى وتأخذ قرارات صائبة وحاسمة.>سيتخلى عنك حبيبك فى موقف قد يغير من طريقة تفكيرك تجاهه على الأبد، لذلك حاول ان تحتفظ بهدوئك وثباتك الانفعالى، ولا تتردد فى أن تأخذ قرار يريحك باقية حياتك.>عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون لحالتهم الطبيعية.