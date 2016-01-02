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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 2016/1/3

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 2016/1/3 حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 2016/1/3

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لبرج الثور :


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حظك لبرج الثور على الصعيد المهنى:


>يجب أن تتخلص من خيالاتك التى ربما تفقدك تركيزك واهتمامك بالواقع، فحاول على قدر الإمكان أن تكون موضوعى وتأخذ قرارات صائبة وحاسمة.

حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:


>سيتخلى عنك حبيبك فى موقف قد يغير من طريقة تفكيرك تجاهه على الأبد، لذلك حاول ان تحتفظ بهدوئك وثباتك الانفعالى، ولا تتردد فى أن تأخذ قرار يريحك باقية حياتك.

حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:


>عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون لحالتهم الطبيعية.

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مصر 365

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