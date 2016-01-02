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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/1/3

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/1/3 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/1/3

لبرج الأسد :
>على الصعيد المهنى:


>مازال الحظ يرافقك فى هذا اليوم وفقا لارتفاع نجمك فى بداية عام 2016، وستحقق المزيد من الانجازات، فضلا عن مكاسب مادية كبرى ستأتى لك.

على الصعيد العاطفى:


>الحياة العاطفية ستكون هى الدافع لك للتقدم على مستوى كافة المستويات، وربما تفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى من قبل شريك حياتك يغير لك طقس اليوم إلى الأفضل.

على الصعيد الصحى:


>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز .


>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة .

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مصر 365

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