حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج الأسد :
>على الصعيد المهنى:
>مازال الحظ يرافقك فى هذا اليوم وفقا لارتفاع نجمك فى بداية عام 2016، وستحقق المزيد من الانجازات، فضلا عن مكاسب مادية كبرى ستأتى لك.
على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية ستكون هى الدافع لك للتقدم على مستوى كافة المستويات، وربما تفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى من قبل شريك حياتك يغير لك طقس اليوم إلى الأفضل.
على الصعيد الصحى:
>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز .
>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة .