حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج الأسد :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>مازال الحظ يرافقك فى هذا اليوم وفقا لارتفاع نجمك فى بداية عام 2016، وستحقق المزيد من الانجازات، فضلا عن مكاسب مادية كبرى ستأتى لك.>الحياة العاطفية ستكون هى الدافع لك للتقدم على مستوى كافة المستويات، وربما تفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى من قبل شريك حياتك يغير لك طقس اليوم إلى الأفضل.>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز .>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة .