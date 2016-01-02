برج الدلو حظك اليوم الأحد 2016/1/3

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>للأسف حياتك العملية ستتعرض لصدمة كبرى لذلك حاول ان تكون اكثر هدوءا وان تلتزم الصمت ولا تتخذ قرارات تعود وتندم عليها، حتى تضمن مرور هذه الفترة دون أى ضرر.>مازالت هناك مشكلة بسيطة تؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعا دون أن تترك أثر كبير لذلك حاول أن تكون هادئ وتسيطر على ردود أفعالك حتى لا تصعد من المشاكل.>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.