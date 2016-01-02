برج الميزان حظك اليوم الأحد 3/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>تشعر بالانزعاج فى العمل بسبب حجب الحقيقة عنك فى العمل، وليس هناك ما تكرهه أكثر من عدم معرفة الحقيقة، ولهذا السبب قد تخوض الكثير من المعارك فى العمل وهو ما يجعل أشياء كثيرة مهمة على المحك لذا يجب أن تكون حذرًا اليوم. على الصعيد العاطفى:

>ثمة مسألة تافهة فى حياتك العاطفية قد تثير رد فعل قوى جدًا اليوم منك، وقد يكون موقفك غير مفهوم من قبل شريكك، فحاول أن تتحكم فى أعصابك اليوم ولا تحاول أن تجبر شريكك على شيء فهذا ليس الوقت المناسب أبدًا لتفعل ذلك. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>حاول اليوم أن تمارس الرياضة قدر الإمكان، لأنها ستمنحك ما تحتاجه من نشاط وإلا ستتدهور صحتك ولن تشعر بالسعادة إلا إذا مارست بعض النشاط ومنحت الطاقة التى تلزمك لتحقيق أهدافك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>حافظ على التواصل مع الفنان داخلك فأنت بحاجة لجنونه وحماسه اليوم. حاول أن تخصص بعض الوقت للخروج من أفكارك التقليدية والروتينية، وحاول أن تكون أكثر إبداعًا وتميزًا فأنت مؤهل بشدة لإخراج شيء جميل اليوم للعالم.

شبكةعيونالإخبارية

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