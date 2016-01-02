حظك اليوم توقعات علماء الفلك للأبراج يوم الأحد 3 يناير 2016

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>حظك اليوم لبرج الأسد :>على الصعيد المهنى:>مازال الحظ يرافقك فى هذا اليوم وفقا لارتفاع نجمك فى بداية عام 2016، وستحقق المزيد من الإنجازات، فضلا عن مكاسب مادية كبرى ستأتى لك.>على الصعيد العاطفى:>الحياة العاطفية ستكون هى الدافع لك للتقدم على مستوى كافة المستويات، وربما تفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى من قبل شريك حياتك يغير لك طقس اليوم إلى الأفضل.>على الصعيد الصحى:>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز .>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة .>حظك اليوم لبرج الجوزاء :>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:>أنت تمر بحالة من الملل تجعلك تتخبط فى كل أمورك راجع حساباتك فى أقرب وقت حتى تستعيد توازنك ولا تستمر فى نزيف الخسائر الذى لا يتوقف وستكون الأيام القادمة أفضل.>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:>لا تتعجل الدخول فى علاقة عاطفية جديدة فما زال جرح الحب القديم يؤثر عليك، فقط حاول أن تستفيد من الماضى حتى لا تكرر الأخطاء من جديد وتقع فى نفس الورطة.>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:>هناك حالة من الاستقرار الصحى بعد الوعكة التى مررت بها مؤخرا حاول أن تنفذ تعليمات الطبيب لتجاوز الأزمات الصحية بسلام وشفاء عاجل.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :>هذا العام ستتحقق لك العديد من الأمنيات فقط عليك ان تضع الوقت فى اعتبارك حتى تلحق بالقطار الذى فاتك وتجنى ثمار تعبك فى كثير من المجالات>حظك اليوم لبرج الحمل :>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهنى:>سيكون العام الجديد فرصة لتحقيق الأحلام المؤجلة والتى تعبت كثيرا من اجلها لا تتخاذل فالطريق مازال طويل وملىء بالصعاب ولكن مع الإصرار والعزيمة ستزول حتما.>حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:>فى الفترة السابقة أهملت الحبيب حاول أن تعوضه على هذه الفترة بالاهتمام حتى لا يتحول الامر إلى مشكلة لا يمكن تخطيها فى المستقبل>حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:>على المستوى الصحى أنت إنسان مهمل للغاية على الرغم من أنك تعتنى بكل الأمور الأخرى حاول أن توجه ذلك الاهتمام إلى حياتك الصحية فهى أولى بذلك>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :>ستتعرض لبعض المضايقات فى الفترة القادمة لا تجعل ذلك يحبطك، لأن الأمور بعد ذلك ستكون على ما يرام وستسير الحياة إلى الامام>برج السرطان حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>أزمات كثيرة تعرضت لها فى الفترة الماضية، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً قبل التفكير مُجدداً فى أى قرار جديد، حتى لا تفقد ما حاولت أن تبنيه فى المرحلة المُنقضية.>برج السرطان على الصعيد العاطفى:>علاقتك بالحبيب جيدة إلى درجة كبير، فقط عصبيتك هى من تفسد عليكما الأوقات السعيدة، وتجعلكما غير راضيين ومحبطين اتجاه هذه العلاقة.>برج السرطان على الصعيد الصحى:>لأن صحتك هى أهم ما تملك، فلا تضع نفسك فى موقف سخيف، وحاول أن تهتم بها أكثر من ذلك، لأنك إذا فقدتها فالثمن سيكون باهظ، خصوصاً أنك تعرضت لكثير من الأزمات الصحية السابقة.>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:>يتوقع لك علماء الفلك حظ جيد، فلا تدع الإحباط يتمكن منك، فى بداية هذا العام حاول أن تكون مُطلع أكثر على كل من حولك، حتى تزداد ثقافة، خصوصاً أن مجال عملك يتطلب منك ذلك.>حظك اليوم لبرج العذراء :>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:>أنت فى المعتاد شخص منفتح على من حولك، وهو ما جعلك تصل إلى ما أنت فيه الآن على مستوى العمل، ولكن انعدام الثقة بالنفس قد يكون له تأثير سيئ فيما بعد فانتبه إلى هذا الأمر.>حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:>الأوضاع العاطفية على ما يرام، حاول أن تعطى الحبيب حقه كاملاً ولا تجعله يفقد الثقة فى نفسه أو فى علاقتك به، كن على قدر المسئولية ولا تعتمد عليه بنسبة 100%.>حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:>كما حذرك الأطباء من قبل، وضعك الصحى ليس جيد، ولكن هى المرة الأولى التى تتعرض فيها بأزمة صحية بهذا الشكل، بسبب عدم شعورك بالمسئولية، واهتمامك بكل الأمور الخاصة بك.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :>هذا العام يشكل لك نقلة هامة فى حياتك على كثير من المستويات، تحديداً على مستوى العمل، فمن المؤكد أنك ستجنى ثمار عملك فى الفترة الماضية، وجهك المتواصل.>برج العقرب على الصعيد المهنى:>أوضاعك على مستوى العمل فى مرحلة جيدة، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الكثير من النجاحات فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أنك لديك الكثير من المواهب والقُدرات على تحقيق ما تريد من أحلام وأمنيات.>على الصعيد العاطفى:>علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فلا تفسدها بأخطائك المُتكررة، حاول أن تكون هادئ قدر الإمكان ولا تحمله الكثير من المتطلبات فى الفترة القادمة، حتى لا يشعر بأى ضغوط فيما بعد.>برج العقرب على الصعيد الصحى:>مشكلات كثيرة تواجهك على المستوى الصحى فى الفترة المُقبلة، فحاول أن تكون هادئ ولا تحمل نفسك ما لا طاقة لك، فصحتك هى الباقية لك، ودونها لن تستطع تحقيق أى إنجاز على أى مستوى.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>يتوقع لك علماء الأبراج عام جيد، فكون متفائل ولا تضيع الفرص من بين يديك، كما ينصحك الخبراء بعدم المغامرة، لأن هذا سيعرض مستقبلك بأكمله للخطر.>حظك اليوم لبرج القوس :>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:>لا تنظر إلى المشاكل التى قد تتعرض لها فى محيط العمل كن مثابر حتى تصل إلى أحلامك ولا تنظر إلى الدسائس فهى لن تنتهى أبدا وستظل قائمة، كن على يقين أن الله معك.>حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:>حياتك العاطفية خاوية وباردة وأنت لا تسعى إلى تحقيق خطوة إلى الأمام فيها مما يجعلك تشعر بالإحباط المتواصل، حاول أن تجدد وتدخل إلى حياتك أشخاصا هم أهل للثقة>حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:>ستتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة، حاول أن تكون واعى للتصدى لها حتى لا تكبر المشكلة الصحية وتحتاج إلى تدخل طبيب>توقعات علماء الفلك لبرج القوس :>تتوقع لك الأبراج هذا العام بداية جديدة فى جميع المجالات فكن على موعد مع النجاح، لا تتراجع وكن مثابر حتى تصل إلى احلامك التى على وشك أن تتحقق>برج الجدى على الصعيد المهنى:>الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح اليوم هو أن تتأكد من تلبيتك لتوقعات الآخرين. وفى الوقت نفسه لا تنتظر الفرصة المناسبة المثالية للعمل حتى تأتى إليك ولكن تقدم أنت نحوها وحاول أن تتحلى بروح المبادرة.>على الصعيد العاطفى:>ظروفك العاطفية فى العلاقة الحالية تزداد تعقيدًا، وقد تحاول أن تناقش الوضع اليوم مع شريك حياتك، ولكن لا تفعل ذلك إذا كانت العواطف تبدو ساخنة فى الوقت الحالى، لأن هذا سيتسبب فى زعزعة الأمور وحاول أن تستمع بقدر ما تتكلم واجعل قلبك مفتوحًا إذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة.>برج الجدى على الصعيد الصحى:>تشعر بأنك لائق وفى حالة جيدة سواء نفسيًا أو جسديًا، خاصة أن التوترات النفسية منخفضة اليوم وستستمتع براحة البال وصحبة أصدقائك وعائلتك على أكمل وجه، فحاول أن تستغل ذلك إلى أقصى درجة وتحاول إسعاد الناس قدر الإمكان.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:>فى يوم مثل هذا ستكون مضطرًا للقتال من أجل بعض الاهتمام، عليك أن تمشى حتى تصل إلى الأشخاص الذين ترغب فى التحدث إليهم وتجعلهم يسمعونك اليوم. حاول ألا تكون أكثر عدوانية اليوم فهذا لن يفيد أبدًا اليوم.>برج الحوت على الصعيد المهنى:>لا تدع الآخرين يضغطون عليك لقبول شىء يتعلق بحياتك المهنية إن لم تكن على استعداد للالتزام به. شخص ما فى مكان عملك قد يستخدم تكتيكات تخويف لإقناعك بشىء يعتقد أنه من حقه، لا ترضخ له وكن واثقًا بنفسك فقط.>على الصعيد العاطفى:>حان الوقت لتأخذ حياتك العاطفية على محمل الجد، وتأخذ خطوة نحو التواصل بجرأة مع الشخص الذى تحبه، سواء من خلال كتابة رسالة حب أو الغناء لحبيبتك أو مناقشة المستقبل معه بشكل مباشر.>احرص على أن تفعل ذلك بقلب مفتوح وروح جريئة وستواجه عاصفة من الفرح وستبدأ فصلاً جديدًا فى حياتك.>برج الحوت على الصعيد الصحى:>كن على أهبة الاستعداد اليوم لزيادة مستويات التوتر دون أن يتفاقم ضغط الدم بشكل مفرط. احتفظ بهدوئك ولا تأخذ الأمور بشكل شخصى كى لا تواجه مشاكل فى نسبة السكر والضغط، وحاول أن تمارس قليل من الرياضة، وتجنب الدخول فى مناقشات ساخنة.>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:>تسيطر اليوم بشكل كامل على الجانب العملى الخاص بك، خاصة أنك تحقق تقدمًا حقيقيًا نحو عدد من أهدافك وهذا يمنحك المزيد من الحماس والثقة بالنفس.>حافظ على إيقاعك السريع وحماسك فاليوم ملىء بالزخم.>برج الميزان على الصعيد المهنى:>تشعر بالانزعاج فى العمل بسبب حجب الحقيقة عنك فى العمل، وليس هناك ما تكرهه أكثر من عدم معرفة الحقيقة، ولهذا السبب قد تخوض الكثير من المعارك فى العمل وهو ما يجعل أشياء كثيرة مهمة على المحك لذا يجب أن تكون حذرًا اليوم.>على الصعيد العاطفى:>ثمة مسألة تافهة فى حياتك العاطفية قد تثير رد فعل قوى جدًا اليوم منك، وقد يكون موقفك غير مفهوم من قبل شريكك، فحاول أن تتحكم فى أعصابك اليوم ولا تحاول أن تجبر شريكك على شىء فهذا ليس الوقت المناسب أبدًا لتفعل ذلك.>برج الميزان على الصعيد الصحى:>حاول اليوم أن تمارس الرياضة قدر الإمكان، لأنها ستمنحك ما تحتاجه من نشاط وإلا ستتدهور صحتك ولن تشعر بالسعادة إلا إذا مارست بعض النشاط ومنحت الطاقة التى تلزمك لتحقيق أهدافك.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان>حافظ على التواصل مع الفنان داخلك فأنت بحاجة لجنونه وحماسه اليوم. حاول أن تخصص بعض الوقت للخروج من أفكارك التقليدية والروتينية، وحاول أن تكون أكثر إبداعًا وتميزًا فأنت مؤهل بشدة لإخراج شىء جميل>اليوم للعالم.>حظك اليوم لبرج الثور :>حظك لبرج الثور على الصعيد المهنى:>يجب أن تتخلص من خيالاتك التى ربما تفقدك تركيزك واهتمامك بالواقع، فحاول على قدر الإمكان أن تكون موضوعى وتأخذ قرارات صائبة وحاسمة.>حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:>سيتخلى عنك حبيبك فى موقف قد يغير من طريقة تفكيرك تجاهه على الأبد، لذلك حاول ان تحتفظ بهدوئك وثباتك الانفعالى، ولا تتردد فى أن تأخذ قرار يريحك باقية حياتك.>حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:>عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .>توقعات علماء الفلك لبرج الثور :>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.>حظك اليوم لبرج الدلو :>على الصعيد المهنى:>للأسف حياتك العملية ستتعرض لصدمة كبرى لذلك حاول ان تكون اكثر هدوءا وان تلتزم الصمت ولا تتخذ قرارات تعود وتندم عليها، حتى تضمن مرور هذه الفترة دون أى ضرر.>على الصعيد العاطفى:>مازالت هناك مشكلة بسيطة تؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعا دون أن تترك أثر كبير لذلك حاول أن تكون هادئ وتسيطر على ردود أفعالك حتى لا تصعد من المشاكل.>على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.