الأورمان: طورنا 108 قرية فى 2015.. ونسعى لتطوير 10 قرى بالأقصر خلال هذا العام

صرح محمد فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل فى 3 محاور بمختلف قرى الصعيد وهى المجال الصحى والتنموى ودور الأيتام، مشدداً على أن الجمعية تقوم حالياً بأعمال تطوير 10 قرى فى محافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

وأضاف محمد فؤاد فى تصريحات خاصة – أن المستشفى كانت عبارة عن فكرة لمركز علاج إشعاعى من السرطان بتكلفة 38 مليون جنية، ولكن التبرعات التى تم جمعها فى البداية وتواصلها بصورة كبيرة أدى لإنشاء هذا الصرح الطبى الضخم الذى سيخدم 6 محافظات بالصعيد وهى (الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والوادى الجديد).

واستطرد نائب مدير عام جمعية الأورمان، قائلاً: "جمعية الأورمان تعمل على التبرعات من قبل المصريين فقط ولم تتحصل على جنية واحد من الخارج منذ إنشاؤها من أكثر من 20 عام، وتبرعات المصريين للجمعية يتعدى مئات الملايين وقمنا خلال الفترة الماضية بتطوير وإعمار 108 قرية داخل مصر بينها قريتين بالأقصر وهما قرية الأمير وعزبة مرسال ومستمرون فى أعمال الخير للنهاية".