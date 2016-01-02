اليوم.. 14 ألف طالب وطالبة بجامعة أسوان يؤدون امتحانات نصف العام

يبدأ صباح اليوم السبت، ما يزيد عن 14 ألف طالب وطالبة، فى 17 كلية بجامعة أسوان امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2015/2016.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس جامعة أسوان،أن الجامعة استعدت بمختلف كلياتها لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، من حيث تجهيز القاعات التى يودى فيها الطلاب الامتحانات، بالإضافة إلى تهيئة المناخ العام بكل كلية خلال فترة أداء الامتحانات، والتأكيد من انتهاء أعمال الكنترول ووضع الأسئلة ونماذج ورقة الإجابة بمعاير الجودة التى تصب فى مصلحة الطلاب.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الامتحانات تبدأ السبت، وتنتهى 30 يناير الجارى، على أن تبدأ عقبها فترة أجازة نصف العام، ثم تستأنف الدراسة من جديد فى الفصل الدراسى الثانى بدءاً من يوم 13 فبراير المقبل.

وأشار الدكتور عبد القادر، إلى أن الامتحانات بجامعة أسوان تخضع لقانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 والذى يتضمن نصوص تتعلق بمعاقبة الخروج على النظام أو الغش والذى يعمل به فى باقى الجامعات المصرية.