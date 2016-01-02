محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من تركيب محولات كهربائية بمناطق مختلفة

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" اليوم الجمعة أن قطاع الكهرباء بالمحافظة انتهى من توصيل التيار الكهربى الى 115 بئر زراعى، بالإضافة إلى تركيب محول توصيل التيار إلى الخلية (د) بتكلفة اجمالية تصل الى 98,5 مليون جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
واضاف عشماوى أن القطاع يواصل تنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائى إلى 22 بئرعلى مساحة 14 الف فدان بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائى لصوامع شرق العوينات والغابة الشجرية بالخارجة بتكلفة اجمالية تصل الى 162,8 مليون جنيه وذلك فى اطار تنفيذ مشروعات خطة قطاع الكهرباء بالمحافظة.