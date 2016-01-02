محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من تركيب محولات كهربائية بمناطق مختلفة

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" اليوم الجمعة أن قطاع الكهرباء بالمحافظة انتهى من توصيل التيار الكهربى الى 115 بئر زراعى، بالإضافة إلى تركيب محول توصيل التيار إلى الخلية (د) بتكلفة اجمالية تصل الى 98,5 مليون جنيه.

واضاف عشماوى أن القطاع يواصل تنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائى إلى 22 بئرعلى مساحة 14 الف فدان بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائى لصوامع شرق العوينات والغابة الشجرية بالخارجة بتكلفة اجمالية تصل الى 162,8 مليون جنيه وذلك فى اطار تنفيذ مشروعات خطة قطاع الكهرباء بالمحافظة.