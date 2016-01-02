البيشمركة تقتل 7 من داعش شمالى العراق وتفجير سيارة وصهريج للتنظيم بسامراء

قتلت قوات "البيشمركة" فى محور ناوران بسهل نينوى سبعة من مسلحى "داعش" كما دمرت القوات العراقية المشتركة سيارة مزودة برشاش أحادى وصهريج مفخخ بمنطقة مكيشيفة فى سامراء شمالى العراق.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن اللواء العاشر بالشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع مفرزة الصواريخ"كورنيت" بقيادة عمليات سامراء تمكنت من تدمير السيارة والصهريج الملغوم.

وقال مصدر عسكرى كردى إن مجموعة من داعش مكونة من سبعة مسلحين، حاولت الاقتراب من مواقع تواجد قوات "البيشمركة" فى محور ناوران، فتم عمل كمين لهم وقتلهم قبل الوصول إلى مواقع القوات الكردية.

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