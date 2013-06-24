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Demi Lovato تفقد والدها وتنسحب على الفور من X factor

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Demi Lovato تفقد والدها وتنسحب على الفور من X factor Demi Lovato تفقد والدها وتنسحب على الفور من X factor

فقدت النجمة الأمريكية Demi Lovato والدها "باتريك" الذي كانت تربطها به علاقة مضطربة.
ووصل الخبر إلى الإعلام من خلال تغريدة شقيقة Lovato الكبرى "Dallas" التي كتبت، يوم أمس، "ارقد بسلام يا أبي"، تلتها تغريدة من والدتها ديانا دي لاغارزا، وفيها: "شكراً على حبكم وصلواتكم".
وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم Lovato تأكيده وفاة والدها، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم تعلق Demi Lovato البالغة من العمر عشرين عاماً على الأمر بعد، لكنها انسحبت من X factorعند سماعها الخبر، مع العلم أن علاقتها بوالدها كانت مضطربة، وقد ذكرت أنه خذلها، بالرغم من وقوفها إلى جانبه مراراً، وكانت تمرّ سنوات من دون أن يتحدثا إلى بعضهما.
يُذكر أن Patrick Lovato ذكر في عام 2011 أنه يعاني من السرطان، مشيراً أنه يسعى إلى التواصل مع ابنته، وكل ما يريده هو حبها.

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سيدتي