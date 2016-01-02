إصابة 3 جنود موريتانيين فى إطلاق نار بأفريقيا الوسطى

أصيب 3 جنود موريتانيين فى اطلاق نار بعاصمة إفريقيا الوسطى "بانجى".

ونقلت قناة العربية الإخبارية أمس الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن الجنود أصيبوا بجروح بعدما أطلق عليهم مسلحون مجهولون النار خلال مشاركتهم فى عمليات حفظ الأمن فى بانجى.

وشاركت القوات الموريتانية ضمن القوات الأممية لحفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى التى نظمت بها انتخابات رئاسية وتشريعية تهدف لإستعادة الحكم الديمقراطى فى البلاد لأول مرة بعد الانقلاب العسكرى على السلطات الإنتقالية.

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