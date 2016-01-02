مصادر فلسطينية: طائرات حربية إسرائيلية تقصف أهداف شمال قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهداف شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، وذلك عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنتى "سديروت" و"شاعر هنيجف".

وذكر تقرير إخبارى، أن أربع قذائف صاروخية على الأقل أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل انفجر اثنان منها داخل أراضى إسرائيلية وإثنان آخران على الأقل سقطا داخل قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

وأوضح الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الصواريخ لم تسفر عن اصابات، وتحمل إسرائيل حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة مسؤولية إطلاق الصواريخ، فيما تشن إسرائيل غارات على أهداف فى قطاع غزة من وقت لآخر وسط وقف هش لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد الحرب الأخيرة.

إطلاق أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل