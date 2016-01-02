مصادر: شيخ الأزهر يزور فرنسا وشرق آسيا فى شهر فبراير القادم

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا فى شهر فبراير القادم، وعدد من دول شرق آسيا، وذلك فى إطار تلبية الدعوات التى يتلاقها شيخ الأزهر من جميع دول العالم، فى محاولة منه للتعرف على ما يحتاجه المسلمون فى تلك الدول، وتأتى زيارته لفرنسا بعد الهجمات الإرهابية العنيفة التى شهدتها العام الماضى.

وكان الإمام الأكبر قد قام بجولة أوروبية شملت إيطاليا وبريطانيا عقد خلالها الحوار الأول بين حكماء الشرق والغرب بمدينة فلورنسا التاريخية، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة للتعايش السلمى وتعزيز ثقافة السلم وقبول الآخر وإعادة الثقة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى زيارات رسمية للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على التواصل مع كافة الثقافات.