وزير النقل: حققنا 85% من المستهدف بالخطة العاجلة لتحسين القطارات

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إنه تم تنفيذ 85% من المستهدف بالخطة العاجلة لتحسين مستوى القطارات التى وضعها بعد توليه مسئولية الوزارة، متابعا : "حققنا 85% مما استهدفناه لإصلاح القطارات من زجاج مكسر، ودورات مياه كانت غير آدمية ، وإنارة كانت سيئة".

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع": "تحقيق 85% من المستهدف يعتبر امتياز.. إحنا وضعنا خطة عاجلة لتحسين حال القطارات وبعد كده هنبدأ فى إعادة تأهيل عربات القطارات بالكامل"، لافتا إلى أنه يتابع مع المسئولين بشكل مستمر الخطة الموضوعة ، ويحاسبهم على ما فعلوه، كما تحاسبه القيادة السياسية ورئيس الوزراء على ما أنجزه.

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