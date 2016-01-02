وزير التعليم يفتتح اليوم مسرح مدرسة السعيدية بعد تطويره بتكلفة5مليون جنيه

يفتتح اليوم السبت الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، مسرح مدرسة السعيدية الثانوية بعد أعمال التطوير التى تمت فيه خلال الفترة الماضية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك كيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة المسرح وصلت إلى 5 ملايين جنيهاً، حيث تم تغيير كل محتويات المسرح وتركيب أحدث الوسائل التكنولوجيا، إضافة إلى تغيير البنية التحتية للمسرح.

وأضافت بثينة كشك فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يحضر الحفل عدد من القيادات التعليمية، موضحة أن فرق طلابية ستقدم مجموعة من الفقرات الغنائية والموسيقية خلال الحفل، وبعض الأغانى الوطنية.

وتعد مدرسة السعيدية من أكبر المدارس على مستوى الجمهورية، حيث يوجد فيها من يقرب من 6 آلاف طالب بالمرحلة الثانوية، كما يوجد فيها ما يقرب من 6 مبانى وملاعب وفصل للمتفوقين.