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اليوم.. بدء علاج مرضى فيروس سى بـ"سوفالدى" و"دكلنزا " المحلى بمراكز الكبد

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اليوم.. بدء علاج مرضى فيروس سى بـ"سوفالدى" و"دكلنزا " المحلى بمراكز الكبد اليوم.. بدء علاج مرضى فيروس سى بـ"سوفالدى" و"دكلنزا " المحلى بمراكز الكبد
أكد الدكتور يحيى الشاذلى، نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه سيتم ،اليوم السبت ، بدء صرف عقارى "السوفالدى المحلى + الدكلنزا المحلى" لعلاج مرضى فيروس سى بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية .

وقال نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، فى تصريحات لليوم السابع، إن المرضى سيتم علاجهم وفقا لبروتوكول العلاج بالسوفالدى مع الدكلنزا، مشيرا إلى أن المريض سيحصل على العلاج لمدة 3 شهور مرة واحدة بسعر 2350 جنية .

وأضاف يحى الشاذلى أن العلاج بالأدوية سيزيد عدد المرضى الذى سيتم علاجهم من فيروس سى خلال العام الجارى.

- وزارة الصحة: طرح عقار مصرى باسم "دكلانزا" لعلاج مرضى فيروس سى بـ 75 جنيها فى مراكز الكبد.. والفيروسات الكبدية:صرف علاج 3 شهور مرة واحدة أول يناير..الشاذلى:منح المريض شهادة بالشفاء بعد 4 شهور من العلاج
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