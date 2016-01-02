اليوم.. بدء علاج مرضى فيروس سى بـ"سوفالدى" و"دكلنزا " المحلى بمراكز الكبد

أكد الدكتور يحيى الشاذلى، نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه سيتم ،اليوم السبت ، بدء صرف عقارى "السوفالدى المحلى + الدكلنزا المحلى" لعلاج مرضى فيروس سى بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية .إعلان - Ads إعلان - Ads
- وزارة الصحة: طرح عقار مصرى باسم "دكلانزا" لعلاج مرضى فيروس سى بـ 75 جنيها فى مراكز الكبد.. والفيروسات الكبدية:صرف علاج 3 شهور مرة واحدة أول يناير..الشاذلى:منح المريض شهادة بالشفاء بعد 4 شهور من العلاج
وقال نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، فى تصريحات لليوم السابع، إن المرضى سيتم علاجهم وفقا لبروتوكول العلاج بالسوفالدى مع الدكلنزا، مشيرا إلى أن المريض سيحصل على العلاج لمدة 3 شهور مرة واحدة بسعر 2350 جنية .
وأضاف يحى الشاذلى أن العلاج بالأدوية سيزيد عدد المرضى الذى سيتم علاجهم من فيروس سى خلال العام الجارى.
- وزارة الصحة: طرح عقار مصرى باسم "دكلانزا" لعلاج مرضى فيروس سى بـ 75 جنيها فى مراكز الكبد.. والفيروسات الكبدية:صرف علاج 3 شهور مرة واحدة أول يناير..الشاذلى:منح المريض شهادة بالشفاء بعد 4 شهور من العلاج
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