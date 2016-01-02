"الزراعة": استيراد 106 ألف طن تقاوى بطاطس خالية من الأمراض الحجرية

قال الدكتور سعد موسى رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة،إنه تم استيراد 106 ألف طن تقاوى بطاطس من دول الاتحاد الأوروبى منذ بدأ الاستيراد وحتى الآن، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات الحجرية المصرية، وخالية من أى أمراض حجرية .

وأكد رئيس الحجر الزراعى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه من المتوقع استيراد 130 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى فى الموسم الحالى ، وذلك بعد زيادة الطلب على استيراد التقاوى،مشير إلى أن هناك إجراءات رقابية مشددة على استيراد تقاوى البطاطس ،لافتا إلى رفض أى كمية غير مطابقة للمواصفات .

- "الزراعة":وفد من الاتحاد الأوروبى يبحث فى القاهر رفع الحظر عن تصدير الخيول

>