شرطة السياحة تغلق وتوقف 13 شركة لارتكابهم مخالفات فى موسم الحج والعمرة

قامت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة ، بغلق وإيقاف 13 شركة سياحة ، لارتكابهم مخالفات خلال موسم الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة .

وانطلقت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد عطية مدير مباحث الشركات ، وبصحبته المقدم أيمن حسن ، والرائد أحمد يحى ، لتنفيذ القرارات الوزارية على الشركات.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، للتأكد من التزام الشركات السياحة بالتراخيص والضوابط المقررة من وزارة السياحة، وضبط الشركات، التى تمارس الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة .

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