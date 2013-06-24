نجوم خليجيون يحتفلون بـ "حق الليلة" مع الأطفال

بمشاركة باقة كبيرة من الفنانيين الخليجيين، الفنان البحريني محمد ياسين المعروف بـ "بابا ياسين"، والفنان حبيب غلوم العطار، والفنانة هيفاء حسين، نظمت اللجنة الاجتماعية في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج" العضو في شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك" بالتعاون مع نادي تراث الإمارات احتفالية تراثية، بمناسبة النصف من شعبان، والمعروف بـ "حق الليلة" وذلك في مجمع خليفة للطاقة، في أبوظبي.

وتضمن الحفل العديد من المفاجآت، وقدم أعضاء وعضوات نادي تراث الإمارات عروضاً تراثية وتقليدية ومسابقات ثقافية وشعبية والعديد من الفقرات المتنوعة للأطفال بمشاركة أطفال موظفي وموظفات "بروج".

وقدم الفنان البحريني محمد ياسين والفنان حبيب العطار والفنانة هيفاء حسين ومنصور الغساني الحلويات للاطفال.

وهنأ " بابا ياسين" اطفال الامارات بالمناسبة مشيداً بمبادرة بروج في إحياء هذه المناسبة التراثية السعيدة التي أدخلت الفرح والسرور في نفوس الأطفال.