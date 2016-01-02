بالصور..مدير شرطة السياحة يتتفقد الخدمات التأمينية لعدد من المنشأت الآثرية

قام اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وبرفقته اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، بالمرور على الخدمات التأمينية بالمنشآت السياحية والأثرية، وبتفقد الخدمات بعدد من الفنادق خلال احتفالات رأس السنة.

وشدد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة على وكلاء الإدارة والضباط التنبية باليقظة التامة، وتوفير أوجه الرعاية للزائرين، والمرور بصفة دورية على الخدمات المتواجدة.

ثم توجهوا للمنطقة الأثرية بالاهرامات ليتفقدوا برقة وزيرى السياحة والآثار واللواء أحمد راشد مساعد الوزير للحراسات والتأمين غرفة المراقبة، وجميع الخدمات التأمينية بالمنطقة.

وخلال الزيارة قابل اللواء أحمد شاهين الزائرين والسائحيين وتحدث معهم لبث الطمأنينة فى نفوسهم، والذين بدورهم أبدوا سعادتهم الشديدة بالخدمات التأمينية.



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