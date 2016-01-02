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"مستقبل وطن": منافسة حامية بين على عبد العال وسرى صيام على رئاسة البرلمان

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"مستقبل وطن": منافسة حامية بين على عبد العال وسرى صيام على رئاسة البرلمان "مستقبل وطن": منافسة حامية بين على عبد العال وسرى صيام على رئاسة البرلمان
أكد محمد عبد السلام عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، ستشهد منافسة حامية بين المستشار على عبد العال ، والمستشار سرى صيام ، حال ترشح الأخير لرئاسة المجلس، بسبب ثقلهما القانونى وشعبيتهما الكبيرة.

وأضاف عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قائمة الأسماء التى تم تعينها بالمجلس كانت موفقة وصحيحة وتملأ الفراغ فى البرلمان. الأمر الذى سيجعل من البرلمان قوة قادرة على قيادة دفة الأمور لصالح الجميع.

- "دعم مصر": على عبد العال لديه خبره قانونية ونؤيد ترشحه لرئاسة البرلمان
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