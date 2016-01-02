حبس عامل لاتهامه بالشروع فى قتل عم زوجته بالجيزه

أمرت نيابة قسم الجيزه، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته بتسديد 3 طعنات له بسبب محاولة المجنى عليه منع المتهم من ضرب زوجته.

وكشفت تحريات مباحث الجيزه أن خلافات أسريه بين المتهم وزوجته دفعته للاعتداء عليها بالضرب، الا أن عم الزوجة تدخل للدفاع نها فأشهر الزوج سكين وسدد له 3 طعنات بالرقبة والبطن والصدر وفر هاربا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى فى حالة حرجة وضبط المتهم.

تلقى الرائد هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزه بلاغا بإصابة حداد نتيجة الاعتداء عليه بسلاح ابيضا ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة .

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب وسط الشارع، مما دفع عم الزوجة، ويعمل "حداد"، للتدخل للدفاع عنها ومنع زوجها من ضربها، إلا أن الزوج أشهر سلاحًا أبيض وأصاب الحداد بـ3 طعنات بالرقبة والبطن والصدر وفر هاربًا، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.