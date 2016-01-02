أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل لاتهامه بالشروع فى قتل عم زوجته بالجيزه

Google+ Print
حبس عامل لاتهامه بالشروع فى قتل عم زوجته بالجيزه حبس عامل لاتهامه بالشروع فى قتل عم زوجته بالجيزه
أمرت نيابة قسم الجيزه، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته بتسديد 3 طعنات له بسبب محاولة المجنى عليه منع المتهم من ضرب زوجته.

وكشفت تحريات مباحث الجيزه أن خلافات أسريه بين المتهم وزوجته دفعته للاعتداء عليها بالضرب، الا أن عم الزوجة تدخل للدفاع نها فأشهر الزوج سكين وسدد له 3 طعنات بالرقبة والبطن والصدر وفر هاربا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى فى حالة حرجة وضبط المتهم.

تلقى الرائد هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزه بلاغا بإصابة حداد نتيجة الاعتداء عليه بسلاح ابيضا ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة .

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب وسط الشارع، مما دفع عم الزوجة، ويعمل "حداد"، للتدخل للدفاع عنها ومنع زوجها من ضربها، إلا أن الزوج أشهر سلاحًا أبيض وأصاب الحداد بـ3 طعنات بالرقبة والبطن والصدر وفر هاربًا، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365