«فرصتي» و«حرفة» بوابة الأسر المنتجة للارتقاء اقتصادياً

تعتبر برامج الأسر المنتجة التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، من أهم البرامج التي تهدف للنهوض باقتصاد الأسرة الاماراتية، للحفاظ على استقرارها وتمكينها اقتصادياً وتحسين مستواها المعيشي، ويتكون المشروع من برامج اجتماعية ذات طبيعة اقتصادية تهدف إلى استثمار جهود الأسرة في الإنتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو العمل على زيادته، خاصة أن المشاريع تتميز بأنها ذات عوائد اجتماعية واقتصادية ونفسية، ولذلك تعمل الوزارة على دعمها فنياً ومساعدتها على تسويق المستفيدين لمنتجاتهم، خاصة أن عدد الأسر المنتجة بلغ 1400 أسرة، ما يعكس مدى نجاح البرنامج.

تعاون

وتعتبر مبادرة (فرصتي) إحدى أهم الخطوات التي رسخت تعاونا وثيقا بين المستفيدين والقائمين على تنفيذ هذه المشروعات، يستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الاماراتية المشاركة، وهو عبارة عن مشروع مستدام يخدم الأسر المنتجة ويساهم في تمكينها اقتصادياً، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى استثمار جهود المشاركين في الإنتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل والعمل على زيادته.

حرفة

كما أطلقت الوزارة مبادرة (حرفة) والتي تعتبر مكملة لمبادرة فرصتي، وتتمثل في إصدار دليل لمعايير جودة منتجات الأسر معتمد محلياً، يعمل على تدريب تلك الأسر على تطوير معايير الجودة للمنتجات التي يصنعونها، للخروج بمنتجات مميزة وعالية الجودة تصلح للتسويق في السوق المحلي والخليجي.

ولما كان الارتقاء بزيادة مدخول الأسر هدفا مطلوبا، فقد أوجدت الوزارة برامج فنية للإرشاد والتوجيه، تساعد المستهدفين من خلال منهج علمي اقتصادي على تطوير المشروعات الشخصية الرائدة الصغيرة، والبرامج التدريبية في مجالات تأسيس المشروعات، بالاضافة إلى وضع الميزانيات والإدارة المالية، والدورات التخصصية في عمليات التسويق والمساعدة في إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات.

مشروع

ويأتي ذلك بهدف تحويل أكبر عدد من الأسر المنتجة إلى أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة، والعمل على الخروج من إطار المستهلك المحلي للوصول للمستهلك الخارجي من السائحين للدولة وزوارها، الذين يعشقون الاحتفاظ بذكريات خاصة من كل بلد يزورونه يعبر عن حياته وتفاصيلها، كما إن المبادرة تساعد على نشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصدر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة.

معايير مهمة

ويشتمل الدليل على المعايير الواجب توافرها في المنتجات والسلع التي تنتجها الأسر المنتجة، سواء كانت غذائية أو تجميلية أو تراثية أو فنية، كما أولى الدليل أهمية خاصة لمعايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية ونظم وقواعد الإدارة المالية بهدف الارتقاء بنوعية المنتجات وإفساح المجال أمامها للمنافسة في السوق وكسب الزبائن مما يساعد على إيجاد فرص جديدة للعمل وزيادة مصادر الدخل ما يضمن للأسر المنتجة التمتع بمستوى معيشي رفيع وحياة مزدهرة.

تشجيع

تعمل مبادرة «حرفة» على تشجيع الأسر المنتجة لإحياء الحرف التراثية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات السوق، عبر إنتاج سلع يدوية مختلفة ومتنوعة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت الوزارة دليلاً للجودة لتستعين به الأسر المنتجة والذي جاء مكملاً وداعماً لسعي الوزارة الدائم نحو الجودة والتميز.