مدرب الإسماعيلي الجديد: لا أعرف بعد ما سأفعله مع الفريق

رفض نصر الدين النابي مدرب الإسماعيلي الجديد تقييم أي لاعب في الفريق قبل أن يمنحهم الفرصة كاملة لأن يراهم عن قرب.

النابي تولى قيادة الإسماعيلي خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي رحل عن الفريق على خلفية نشوب خلاف قوي بينه وبين حسني عبد ربه قائد الفريق.

النابي قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "لن أقيم لاعب بعينه في الفريق بالفترة الحالية، فمازال أمامنا الوقت للحكم عليهم بشكل جيد".

النابي أتبع "الجهاز المعاون سيستمر لأنهم يعلمون كل شيء عن الفريق، وهذا مطلوبا بالنسبة لي في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا يمكنني أن أعد بأي شيء مع الإسماعيلي، نعم أريد أن أحقق إنجازات عظيمة وأعلم أن الأمال المعلقة علي كبيرة، لكنني لا أعرف بعد ما الذي سأستطيع فعله تحديدا".

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره اتحاد الشرطة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.