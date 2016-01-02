الزمالك والمقاصة.. قمة التكافؤ وعودة شيكابالا

قد يظن البعض أن مباراة طرفها الأول هو الزمالك وطرقها الثاني فريق لم يكمل عامه السادس في بطولة الدوري المصري، ستكون سهلة للعملاق الأبيض، لكن بقراءة سريعة في تاريخ مواجهات الفريقين فستجد غير ذلك تماما.

مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة ستكون قمة في التكافؤ التي لا يمكنك توقع نتيجتها قبل صافرة النهاية.

الزمالك ومصر للمقاصة سيلتقيان مساء السبت ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

التقي الفريقان من قبل في 4 مناسبات فقط، ففاز الزمالك في مناسبتين وفاز المقاصة في مثلهما.

المباراة الأكثر إثارة بينهما كانت هي تلك الأولى التي تجمعهما، فتقدم ممثل الفيوم بهدفين قبل أن يتعادل الزمالك، ثم يتقدم المقاصة مرة أخرى، ويعود الزمالك ليفود بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي الدور الثاني من الموسم ذاته، فاز المقاصة بهدف لعمر النجدي قائد الفريق الحالي، لتكون تلك المباراة أحد أهم أسباب خسارة الفريق الأبيض للقب الدوري بعد ذلك.

إثارة مباريات الفريقين لم تنته في هذا الموسم، فبرغم انقطاع لقاءاتهما سويا في المواسم التالية بسبب عدم استكمال المسابقة أحيانا، وبسبب وقوعهما في مجموعتين مختلفتين أحيانا أخرى، إلا أن مباراتيهما في الموسم المنقضي لم تقل إثارة.

مباراتهما الأولى شهدت أكبر نتيجة فوز في تاريخ الفريقين بانتصار الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما كان لقاء الإياب شاهدا على فوز المقاصة بهدف.

التساوي مع الأهلي

نتيجة مباريات الفريقين السابقة تشير لفوز الزمالك في مناسبتين وانتصار المقاصة في مرتين أيضا، وهذا ما يعني أن من سيحقق الفوز في المباراة المقبلة، سيكون هو المتفوق في تحقيق عدد مرات الانتصار.

بين جميع أندية مصر تاريخيا لا يوجد فريق حقق الفوز على الزمالك أكثر مما حقق الفريق الأبيض عليه سوى الأهلي، وبذلك فإن فوز المقاصة سيجعله النادي المصري الوحيد رفقة الأهلي الذي يتفوق على الزمالك في المواجهات المباشرة.

صراع القمة

فقد الزمالك إلى الأن في مشواره هذا الموسم نحو المحافظة على لقب الدوري، 7 نقاط بخسارة وتعادلين، فيما خسر مصر للمقاصة 11 نقطة بخسارة و4 تعادلات.

المقاصة يدخل اللقاء في المركز الأول برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، فيما يدخل الزمالك اللقاء برصيد 17 نقطة في المركز الرابع من 8 مباريات. وهذا يعني أن فوز المقاصة أن الزمالك سيتفوق عليهم بفارق نقطة واحدة عال فاز بمبارياته المؤجلة بعد ذلك، وأن فوز الزمالك بالمباراة مع الفوز بباقي المباريات المؤجلة سيؤمن له الصدارة.

عودة شيكابالا

مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ستشهد التواجد الأول لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" منذ عامين و9 أشهر، إذ اختاره ماركوس باكيتا مدرب الزمالك في قائمة المباراة بعد أن كانت أخر مباراة له مع الفريق الأبيض في نهائي كأس مصر عام 2013 أمام وادي دجلة.

وبعودة شيكابالا للزمالك ستعود له شارة القيادة، إذ أنه اللاعب الأقدم في الفريق بين اللاعبين الحاليين، ومن ناحية أخرى فسيعود القميص رقم 10 للاعب الأسمر أيضا، بعد أن تنازل زميله أحمد حمودي له عن الرقم.

ورغم أن مشاركة شيكابالا في مباراة المقاصة ليست مضمونة بسبب عدم انتهاء إجراءات قيده إلى الأن، فالأكيد أنه سيتواجد في معسكر الفريق للمباراة، ليكون جاهزا أمام الداخلية في المباراة التالية.

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