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فلسطينى يحمل الهوية الإسرائيلية وراء حادث اطلاق النار فى تل أبيب اليوم

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فلسطينى يحمل الهوية الإسرائيلية وراء حادث اطلاق النار فى تل أبيب اليوم فلسطينى يحمل الهوية الإسرائيلية وراء حادث اطلاق النار فى تل أبيب اليوم

> كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار فى وسط تل أبيب فى وقت سابق اليوم الجمعة والتى خلفت مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة سبعة آخرين هو فلسطينى يحمل الهوية الاسرائيلية من سكان وادى عارة فى منطقة المثلث (شمال إسرائيل).

وذكرت وسائل الاعلام العبرية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل المشتبه بتنفيذ عملية اطلاق النار ويدعى نشأت محمد على ملحم (29 عاما) من وادى عارة دون أن تتمكن من اعتقاله.

وأشارت إلى أن والد الشاب المشتبه به يعمل فى الحراسة ويملك سلاحا، وقد وجد أن سلاحه مفقود، وقرر إبلاغ الشرطة بعد أن تعرف على ابنه الذى ظهر فى الفيديوهات التى وثقت العملية.

وتجرى الشرطة الإسرائيلية عمليات تفتيش مكثفة لإلقاء القبض على منفذ الهجوم الذى استطاع الفرار من المكان، ورغم ذلك أعطت توجيهات للإسرائيليين بالاستمرار فى حياتهم العادية والخروج من البيوت بعد أن حظرت الأمر لساعات. كما يبحث جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" احتمال انتماء المنفذ لتنظيم "داعش".

وأظهرت كاميرات المراقبة شابا يضع نظارات ويحمل حقيبة سوداء على ظهره فى متجر لمنتجات الحميات الغذائية وهو يتسوق دون أن يثير أى اشتباه ثم يتوجه الى مدخل المتجر ويضع الحقيبة داخل عربة التسوق، ويخرج منها سلاحا ووقف أمام باب المتجر وبدأ باطلاق النار على رواد الحانات والمطاعم المجاورة للمتجر.
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