"عمليات الأنبار" بالعراق تسيطرعلى مقر الفرقة العاشرة شمال الرمادي

>أكدت قيادة عمليات الأنبار، مساء اليوم الجمعة، سيطرة القوات العراقية المشتركة على الأوضاع بمقر الفرقة العاشرة شمالى مدينة الرمادى الذى تعرض لهجوم عنيف من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى السيارات المفخخة والانتحارين.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي- فى تصريح صحفي- إن داعش شن هجوما على مقر الفرقة العاشرة فى منطقة الثرثار شمالى الرمادى بست سيارات مفخخة ومجموعة من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم وقتلت أعدادا كبيرة من مسلحى التنظيم، لم يحددهم.

وأضاف: أن القوات سيطرت أيضا على آلية مفخخة "بلدوزر" ومركبة عسكرية مفخخة من نوع "همر" بعد هروب انتحاريين اثنين كانا يقودانيها، مؤكدا أن كافة المواقع العسكرية فى الجزء الشمالى من الرمادى تحت سيطرة القوات العراقية المشتركة.

>وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من إخلاء 92 مدنياً من الرمادى مركز محافظة الأنبار إلى مجمع "الحبانية" جنوب شرقى الرمادي.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن قوات مكافحة الارهاب شرعت فى إخلاء المدنيين النازحين مــن الرمادى وتقديـم الخدمـات الصحيـة ونقلهم إلى مجمع الحبانية بالتنسيق مع قيـادة شرطة الأنبار.. مشيرا إلى أن عدد النازحين الذين تم إخلاؤهم رجلاً و74 من النساء والأطفال، بينما قتل مسلحو داعش 12 وأصابوا آخرين من المدنيين.

وكانت القوات العراقية المشتركة اقتحمت مدينة الرمادى يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، وسيطرت على أحياء البكر والضباط والأرامل جنوبى المدينة ومنطقة الحوز ومربع "المجمع الحكومي" وسط المدينة، وأعلنت الاثنين 28 ديسمبر رسميا تحرير المدينة ورفعت العلم العراقى على "المجمع الحكومي"، وتجرى عملية تطهير للعبوات الناسفة والمفخخة وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، تمهيدا لبسط كامل السيطرة على الأحياء السكنية المتبقية بالمدينة، وبدأت فى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد التنظيم شرقا فى مناطق البوعلوان والجمعية والإسكان وشارع 17، حيث تتواجد عناصر التنظيم ولتضييق الخناق على الفلوجة أهم معاقل التنظيم فى الأنبار.

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