المنظمة العالمية لمكافحة الفساد تشيد بالتوافق ولم شمل الليبيين

> أشادت المنظمة العالمية لمكافحة الفساد بالتوافق ولم شمل الليبيين بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولى (2259) الذى ينص على الموافقة على حكومة الوفاق الوطنى.

وقال أمين عام المنظمة المستشار يونس محمد سليمان ، فى تصريح صحفى اليوم ، إنه يجب احترام قرار مجلس الأمن ، وعلى الحكومة التوافقية قطع العلاقات مع أى أطراف غير شرعية أو أية مجموعات خارجة عن القانون، وأضاف أنه يجب أن تكون أولى خطوات الحكومة الإعتراف بالإرهاب وتجريم منتهكى حقوق الإنسان ، مناشدا الحكومة بعدم التواجد حاليا فى العاصمة الليبية طرابلس لحين استقرار الوضع الأمنى.

ودعا الحكومة إلى اختيار مقر فى إحدى المدن الليبية المستقرة تحت حماية الشرعية ووزارة الداخلية والجيش الليبى، والمنظمة العالمية لمكافحة الفساد هى منظمة أهلية دولية تعنى بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وملاحقته.

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