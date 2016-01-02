سلطنة عمان تخطط لخفض عجز الميزانية بنسبة 27 % هذا العام

>قال درويش بن إسماعيل البلوشى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية فى سلطنة عمان اليوم الجمعة إن الحكومة تخطط لخفض العجز فى ميزانية العام الجديد إلى 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) من عجز فعلى قدره 4.5 مليار ريال فى 2015 من خلال إجراءات تشمل تخفيضات كبيرة فى الانفاق.

وعمان منتج صغير للنفط تضرر من هبوط حاد فى الأسعار العالمية للخام، وكانت الحكومة قد إستهدفت أصلا عجزا قدره 2.5 مليار ريال للعام الماضى على أساس متوسط لأسعار النفط قدره 75 دولارا للبرميل لكن أسعار خام برنت الآن أقل من 40 دولارا، وفى بيان إلى وكالة الأنباء العمانية قال البلوشى إن الانفاق الحكومى المقدر فى ميزانية العام الجديد يبلغ 11.9 مليار ريال فى هبوط كبير من 14.1 مليار ريال فى الميزانية الأصلية للعام الماضى، وقدر الإيرادات عند 8.6 مليار ريال.

ولم يحدد كيف سيجرى تمويل العجز فى 2016 لكنه قال إن الوزارة ستصدر بيانا مفصلا بشان الميزانية فى موعد لاحق، وعمدت الحكومة العمانية إلى زيادة إصدارات السندات بالعملة المحلية وتسعى إلى قرض مجمع بقيمة مليار دولار. وقال مسؤولون إن السلطنة قد تصدر أيضا أول سندات دولية لها منذ عام 1997.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع وافق مجلس الوزراء العمانى من حيث المبدأ على تخفيضات فى الانفاق وزيادات فى الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال لكنه لم يصدر أرقاما مفصلة، ونقلت صحيفة الشبيبة عن سالم العوفى وكيل وزارة النفط والغاز قوله إن أسعار البنزين المحلية سترتفع بما لا يزيد عن الثلث إلى حد أقصى يعادل 42 سنتا أمريكيا للتر بمقتضى الاصلاحات لتبقى بين الأدنى فى العالم.

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