سرى صيام: أشكر من يدعمنى لرئاسة البرلمان ولست عازماً على الترشح للمنصب

قال المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والعضو المعين فى مجلس النواب، إنه يتابع كافة ردود الأفعال التى تطالب بترشحيه لمنصب رئيس مجلس النواب، مضيفاً: "أشكر كل من يدعمنى لهذا المنصب، ولكنى عازم على عدم الترشح لرئاسة البرلمان فى الوقت الحالى".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد صيام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يريد أن يظل مستقلا داخل مجلس النواب، دون أن ينتمى لائتلافات أو أحزاب، وتابع: "أتمنى التوفيق للجميع، ولم أتلق اتصالات من أحزاب منذ تعيينى، وما توفيقى إلا من عند الله".
حزب مستقبل وطن: ندعم سرى صيام لرئاسة مجلس النواب
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية:سرى صيام الأصلح لرئاسة البرلمان
هاشتاج "سرى صيام" فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر بعد تعيينه بمجلس النواب