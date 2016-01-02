سرى صيام: أشكر من يدعمنى لرئاسة البرلمان ولست عازماً على الترشح للمنصب

قال المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والعضو المعين فى مجلس النواب، إنه يتابع كافة ردود الأفعال التى تطالب بترشحيه لمنصب رئيس مجلس النواب، مضيفاً: "أشكر كل من يدعمنى لهذا المنصب، ولكنى عازم على عدم الترشح لرئاسة البرلمان فى الوقت الحالى".

وأكد صيام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يريد أن يظل مستقلا داخل مجلس النواب، دون أن ينتمى لائتلافات أو أحزاب، وتابع: "أتمنى التوفيق للجميع، ولم أتلق اتصالات من أحزاب منذ تعيينى، وما توفيقى إلا من عند الله".

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